Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 18 сентября 2025Россия

Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

В Забайкалье из вездехода, который утонул два дня назад, достали двух геологов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Тела двух геологов из вездехода, который утонул в Забайкальском крае два дня назад, достали из транспортного средства и подняли со дна. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, из вездехода достали двоих ученых, их эвакуацией со дна озера занимались спасатели МЧС и «Забайкалпожспас». При помощи тяжелой техники специалисты занимаются поднятием со дна озера вездехода.

Вечером в среду, 17 сентября, спасатели подняли со дна тела еще трех геологов. Таким образом, всего со дна из вездехода достали пять человек.

О том, что в Забайкалье затонул вездеход с учеными, стало известно 16 сентября. Сообщалось, что при спуске у вездехода отказали тормоза, из-за чего он на высокой скорости влетел в озеро. Внутри него находились девять человек, пять из них не выжили.

Выбраться из затонувшего вездехода удалось четырем ученым. После того, как они выбрались из вездехода, они шли пешком 25 километров по труднодоступной местности, чтобы спастись.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе допустили скорую потерю ВСУ важнейшего города

    Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

    Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

    В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

    В Москве ухудшилась погода

    Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

    Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

    Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

    Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

    Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости