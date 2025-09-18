Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

В Забайкалье из вездехода, который утонул два дня назад, достали двух геологов

Тела двух геологов из вездехода, который утонул в Забайкальском крае два дня назад, достали из транспортного средства и подняли со дна. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

По информации ведомства, из вездехода достали двоих ученых, их эвакуацией со дна озера занимались спасатели МЧС и «Забайкалпожспас». При помощи тяжелой техники специалисты занимаются поднятием со дна озера вездехода.

Вечером в среду, 17 сентября, спасатели подняли со дна тела еще трех геологов. Таким образом, всего со дна из вездехода достали пять человек.

О том, что в Забайкалье затонул вездеход с учеными, стало известно 16 сентября. Сообщалось, что при спуске у вездехода отказали тормоза, из-за чего он на высокой скорости влетел в озеро. Внутри него находились девять человек, пять из них не выжили.

Выбраться из затонувшего вездехода удалось четырем ученым. После того, как они выбрались из вездехода, они шли пешком 25 километров по труднодоступной местности, чтобы спастись.