В России разработали новый способ выявления распространенного заболевания

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии разработали быстрый тест на сальмонеллез

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии разработали новый способ выявления распространенного заболевания — сальмонеллеза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как рассказали в службе, тест способен обнаружить вызывающие заболевание бактерии за один час. Он отличается точностью и позволит анализировать не только биологические материалы, но и объекты «внешней среды».

«Это значительно быстрее традиционных методов диагностики и классической ПЦР, что особенно важно для быстрой реакции на вспышки заболеваний», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что российские ученые совершили прорыв и разработали комплексный тест на пять опасных инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. Тест также выявляет инфекции в течение часа.