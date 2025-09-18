Россия
Троих бойцов СВО похоронили в российском городе

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Гусь-Хрустальном похоронили троих участников спецоперации. Об этом сообщает телеканал «Зебра».

Речь идет о рядовом, ефрейторе и сержанте Российской армии. Все они проходили службу в зоне СВО.

Известно, что бойцов не стало при выполнении боевого задания. Иных подробностей не приводится. Их похоронили на Аллее Героев нового гусевского городского кладбища.

Ранее в Пермском крае простились сразу с четырьмя участниками спецоперации. Их похоронили в один день в Верещагинском округе. Трое из них помимо спецоперации участвовали в боевых действиях в Сирии.

