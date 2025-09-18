Интернет и СМИ
15:09, 18 сентября 2025

Раскрыт способ подглядеть за кулисами за известными артистами

«VK Видео» покажет закулисье конкурса «Интервидение»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зрители международного музыкального конкурса «Интервидение» смогут увидеть не только выступления артистов, но и атмосферу мероприятия за кулисами. Возможность подглядеть за участниками события появится благодаря эксклюзивной онлайн-трансляции от «VK Видео». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе платформы.

«Зрителей ждут прямые включения с эмоциями артистов сразу после выхода со сцены, интервью со звездными гостями, жюри и послами конкурса, а также трансляции из гримерок», — говорится в пресс-релизе.

Платформа создаст собственную студию, в которой ведущие Nansi и Sidorov, а также звездный корреспондент Карина Кросс будут общаться с артистами и участниками «Интервидения». Это поможет зрителям почувствовать атмосферу масштабного шоу и даст возможность разделить эмоции с музыкантами.

Каждый номер, безусловно, интересен. И кто знает, возможно, именно песня, которая заняла четвертое или пятое место, через год станет невероятным хитом

Sidorovведущий студии «VK Видео» на «Интервидении»

Онлайн-трансляция и дневники конкурса будут доступны на канале «Интервидения» в «VK Видео».

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года. Творческое состязание — а точнее, финальный этап, — будет принимать концертная площадка Live Arena. В финале конкурса выступят представители 23 стран.

Ранее стали известны имена ведущих международного музыкального конкурса, в том числе ведущие от России.

