23:35, 18 сентября 2025Мир

В европейской стране захотели лишить льготы украинских мужчин-беженцев

NOS: В Нидерландах захотели не давать жилье украинским мужчинам-беженцам
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Нидерландах мужчин-беженцев захотели исключить из системы предоставления жилья. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

Исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, находящиеся в Нидерландах, должны самостоятельно решить вопрос с обеспечением себя жильем. Это связано с тем, что европейская страна достигла пределов своих возможностей в обеспечении беженцев.

«Работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильем», — подчеркнула Кайзер.

Ранее сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. При этом уточняется, что мера затронет только украинцев, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.

