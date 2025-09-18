В европейской стране захотели лишить льготы украинских мужчин-беженцев

NOS: В Нидерландах захотели не давать жилье украинским мужчинам-беженцам

В Нидерландах мужчин-беженцев захотели исключить из системы предоставления жилья. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная корпорация (NOS).

Исполняющая обязанности министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, находящиеся в Нидерландах, должны самостоятельно решить вопрос с обеспечением себя жильем. Это связано с тем, что европейская страна достигла пределов своих возможностей в обеспечении беженцев.

«Работающие граждане Нидерландов тоже сами обеспечивают себя жильем», — подчеркнула Кайзер.

Ранее сейм Польши принял закон об отмене социальных выплат для неработающих украинцев. При этом уточняется, что мера затронет только украинцев, так как остальные иностранцы и до принятия закона получали социальные выплаты только в случае официального трудоустройства.