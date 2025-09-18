Мир
В Финляндии началось «обезлюживание» из-за разрыва с Россией

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией, в том числе это негативно отразилось на экономике страны. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что отказ от сотрудничества с Россией был решением властей Финляндии, а не ее народа. По словам Иванова, тяжелее всего пришлось юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов.

«Все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может. Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит», — отметил он.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо признал, что решение Хельсинки разорвать связи с Россией оказало негативное влияние на экономику страны. Он указал, что из-за закрытия границы в Финляндию не поступает десять миллионов кубометров древесины для лесной промышленности.

