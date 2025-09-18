Захарова: Москва не оставит без ответа санкции Японии против России

Москва не оставит без ответа санкции Японии против России и примет адекватные контрмеры. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и асимметричного характера», — отметила дипломат.

По ее словам, власти утонувшей в своих внутренних проблемах Японии пытаются убедить граждан в том, что они знают, что делать, и для этого хотят с помощью санкций «разыграть российскую карту».

О введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан РФ в связи с ситуацией на Украине в Токио объявили 18 сентября. В частности, ограничения распространяются на детский лагерь «Артек», Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и его президента Аймани Кадырову, «Движение первых», а также ряд российских промышленных предприятий.

Ранее Захарова заявила, что курс Европейского союза (ЕС) на отказ от российских энергоносителей похож на самоубийственное членовредительство.