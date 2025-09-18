Мир
Захарова уличила ЕС в самоубийственном членовредительстве

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Курс Европейского союза (ЕС) на отказ от российских энергоносителей похож на самоубийственное членовредительство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что руководство объединения на протяжении многих лет последовательно придерживается разрушительного для экономик его же собственных стран-членов курса на сворачивание импорта российских энергоресурсов.

«[ЕС] демонстрирует чудеса самоубийства. (...) Такое рвение Евросоюза к членовредительству в энергосфере не может не вызывать вопросы о том, чьи интересы обслуживает Брюссель», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Запад не разделяет принцип «мы в ответственности за тех, кого приручили» из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и не отвечает за Украину.

