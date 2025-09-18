Бывший СССР
Захарова сравнила подход Запада к Украине с цитатой из «Маленького принца»

Захарова: Запад не несет ответственности за Украину, которую он приручил
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запад не разделяет принцип «мы в ответственности за тех, кого приручили» из повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и не отвечает за Украину. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это только у Экзюпери в качестве идеи прозвучало, что мы ответственны за тех, кого приручили. Но в жизни на Западе этот принцип не работает. Он работает от обратного — они никогда не несут ответственности за тех, кого приручили. А в случае с [президентом Украины Владимиром] Зеленским — поманили», — сказала она, комментируя заявление украинского лидера о том, что другим странам нужно думать об Украине.

Ранее Зеленский заявил, что все страны должны перестать думать о себе и об отношениях с Россией и подумать об Украине. При этом он подчеркнул, что считает несправедливым по отношению к Киеву обсуждение союзниками Украины возможных санкций против России.

