В Польше подтвердили попадание выпущенной из F-16 ракеты в жилой дом

Семоняк подтвердил попадание выпущенной из F-16 ракеты в жилой дом в Польше
Марина Совина
Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ходе операции по уничтожению дронов в жилой дом в Польше попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не бепсилотник. Эту информацию подтвердил министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом, защищавшим Польшу, защищавшим наших граждан», — указал он. Военные сообщили, что покроют ущерб, добавил Семоняк.

По его словам, разбирательство все еще продолжается, и специалисты тщательно изучают обломки беспилотников и ракеты.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в защиту польских военных, попавших ракетой в жилой дом в Вырыках, подчеркнув, что вся ответственность за ущерб лежит на организаторах провокации с использованием дрона.

