Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 18 сентября 2025Россия

В России призвали Зеленского встать на колени и совершить одно действие

Рогов: Зеленскому следует встать на колени перед украинцами и попросить прощения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует попросить прощения у украинцев. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что россияне якобы будут просить прощения.

По словам Рогова, это Зеленский должен встать на колени. Ему нужно «вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей». Он указал, что решения украинского политического руководства искалечили судьбы миллионов жителей страны.

Ранее высказывание Зеленского прокомментировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заявил, что если россиянам и стоит просить прощения, то только у ветеранов Великой Отечественной войны — «за возрождение нацизма», пояснил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Опубликовано видео с огромным столбом дыма после сообщения об атаке ВСУ на регион России

    Жена российского чиновника ответила на сообщения о лечении солдат ВСУ в ее отеле в Европе

    «Роскосмос» запустит спутники «Спутникса»

    ВСУ ударили по нефтехимическому комплексу в отдаленном от границы регионе России

    Москвички высказались об идее «успеть выйти замуж до 30»

    Глава Минобороны Польши посетит Украину по одной причине

    Белла Хадид опубликовала фото из больницы на фоне борьбы с тяжелой болезнью

    Стало известно о последнем решении суда перед смертью бывшего мэра Вологды

    В НХЛ оценили вклад Овечкина в развитие мирового хоккея

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости