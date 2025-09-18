В России призвали Зеленского встать на колени и совершить одно действие

Рогов: Зеленскому следует встать на колени перед украинцами и попросить прощения

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует попросить прощения у украинцев. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что россияне якобы будут просить прощения.

По словам Рогова, это Зеленский должен встать на колени. Ему нужно «вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей». Он указал, что решения украинского политического руководства искалечили судьбы миллионов жителей страны.

Ранее высказывание Зеленского прокомментировали в Госдуме. Депутат Михаил Шеремет заявил, что если россиянам и стоит просить прощения, то только у ветеранов Великой Отечественной войны — «за возрождение нацизма», пояснил он.