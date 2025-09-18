Россия
06:01, 18 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об устраивающем страну глобальном соглашении по Украине

Сенатор Карасин: Глобальные гарантии по Украине включают внеблоковый статус
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глобальное соглашение по разрешению украинского кризиса, на котором настаивает Россия, должно включать внеблоковый статус Украины, отсутствие иностранный войск на территории страны, а также восстановление прав Русской православной церкви и русского языка, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Россия настаивает именно на глобальном соглашении по Украине.

«Под словом глобальное прежде всего надо понимать глобальные гарантии. Во-первых, внеблоковость, отсутствие иностранных войск, восстановление гуманитарных символических прав на Украине, включая право на исповедование православия, восстановление Русской православной церкви, восстановление русского языка. Глобальность сочетается по значению с этими понятиями», — сказал Карасин.

По его мнению, если будут достигнуты все эти пункты, то Украина придет к мирной жизни.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, со своей стороны, подчеркнул, что все принципиальные вопросы, которые требуются для максимально полного и надежного урегулирования украинского конфликта должны быть в рамках этого соглашения. Он напомнил, что российская сторона давно передала Украине свои соображения на этот счет.

Его можно по-разному называть — глобальное, всеобъемлющее, комплексное, но смысл в том, чтобы решался не какой-то узкий вопрос, а чтобы в целом выйти на урегулирование украинского военного кризиса, который был создан против России нашими недругами

Андрей Климовсенатор

Ранее Лавров сообщил о том, что Украина отвергла оценки, переданные спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом по итогам саммита России и США на Аляске.

    Все новости