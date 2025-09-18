Экс-аналитик ЦРУ Джонсон раскритиковал слова Келлога о ситуации на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о поражении Российской армии на Украине. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

В качестве аргумента Джонсон привел высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

«Две недели назад [Сырский] заявил, что прямо сейчас Россия численно превосходит Украину и имеет преимущество в живой силе три к одному по всей линии соприкосновения. Таким образом, положение Украины становится отчаянным», — сказал он.

Ранее Келлог заявил, что если бы Россия побеждала в конфликте на Украине, то российские войска были бы уже в Киеве и Одессе, а украинское правительство сменилось бы. «Россия фактически проигрывает эту войну», — сказал американский спецпосланник.