В США рассказали о выкупе Россией у Турции комплексов С-400. Что об этом известно?

Обозревать TNI Сучиу: МО Турции опровергло возвращение российских С-400 Москве

Стало известно о возможном выкупе Россией у Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, проданных Анкаре ранее. Такими сведениями поделился обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные на Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35», — написал он.

Он отметил, что именно из-за приобретения С-400 турецкая сторона была исключена из американской программы истребителей пятого поколения F-35, поскольку, как уверяют в Вашингтоне, две данные платформы несовместимы друг с другом.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Минобороны Турции опровергли возврат С-400

Минобороны Турции опровергло сообщения о возможном возврате России комплексов С-400. «Наша позиция по С-400 не изменилась», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что не планируют этого делать. Отмечается, что ЗРК находятся на вооружении турецкой армии.

При этом, по данным Сучиу, Анкара не использует купленные у Москвы комплексы, а создает собственные ЗРК Çelik Kubbe.

С-400 назвали убийцами истребителей

«С-400 — это комплекс среднего действия, предназначен для разведки и целеуказания. Дальность разведки приблизительно составляет 150 километров, а дальность поражения — где-то 40 километров. Поражает все, что летает по воздуху», — сказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как отмечал ТАСС, С-400 демонстрирует высокую эффективность перехватов украинских ракет. Отмечается, что с конца 2023 года против российских самолетов фронтовой авиации Киев активно пытается применять ЗРС западного производства. За последние полтора года российские расчеты ПВО перехватили почти 20 зенитных управляемых ракет западного производства, которые атаковали самолеты Воздушно-космических сил России. Примерно половина из них — ракеты комплекса Patriot.

Кроме того, Матвийчук добавил, что С-400 могут стать противоядием от украинских ракет «Фламинго». «Мы пока только приблизительно знаем, что это за ракета. Если выяснится, что ракета британская, то есть противоядие. Это зенитные ракетные системы С-400 и С-500. С-400 стоит на вооружении российских войск, он позволяет вести разведку всех видов летательных аппаратов, в том числе и гиперзвуковых, и сбивать их», — сказал он.