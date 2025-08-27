Военный назвал российских «убийц истребителей» в воздухе

Полковник Матвийчук: Системы С-400 и С-500 можно назвать убийцами истребителей

Российские противоракеты, которые работают с С-400, С-500, можно назвать «убийцами истребителей» в воздухе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон» называют убийцей авианосцев. По его словам, она не только имеет большую скорость, но и маневрирует, перехватить его практически невозможно.

Полковник объяснил, что аналогом «Циркона» в воздухе можно назвать российские ракетно-зенитные системы С-400 и С-500. По его словам, связано это с тем, что они поражают абсолютно все ракеты и самолеты.

«С-400 — это комплекс среднего действия, предназначен для разведки и целеуказания. Дальность разведки приблизительно составляет 150 километров, а дальность поражения — где-то 40 километров. Поражает все, что летает по воздуху. С-500 — новая система среднего радиуса действий, но у нее добавляется еще возможность ведения разведки на низких орбитах, и она предназначена для отражения ракетных атак с космоса», — рассказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в России завершат модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е годы. Модернизированный ракетный крейсер «Иркутск» проекта 949АМ сможет нести ракеты «Циркон».