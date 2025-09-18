Вскрылся главный страх обвиняемого в убийстве соратника Трампа

Шериф Юты: Обвиняемый в убийстве Кирка сдался из-за боязни быть застреленным

Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве американского активиста-консерватора Чарли Кирка, боялся, что его застрелят при задержании. Именно это и стало причиной, по которой 22-летний молодой человек сдался стражам правопорядка, пишет The Atlanta Journal-Constitution.

По словам шерифа округа Вашингтон (штат Юта) Нейта Бруксби, в конечном счете Робинсон понимал неизбежность своего задержания и согласился сдаться только при условии, что это будет сделано мирным путем. Он выглядел «тихим и мрачным», когда в прошлый четверг пришел вместе со своими родителями с повинной к полицейским.

Ранее прокурор Юты Джефф Грей раскрыл, что Робинсон хотел скрыть преступление, надеясь «сохранить это в тайне до своей смерти в старости».

После полученного ранения в шею активист Чарли Кирк был доставлен в больницу. Его состояние расценивалось как критическое. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший скончался. Тайлер Робинсон, задержанный в качестве подозреваемого, в свою очередь отказался признать вину.