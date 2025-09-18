Россия
Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

Задача про беспилотник попала в российский учебник математики. Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Умельцы-Фронту».

Второклассникам предлагается решить задачу о грузоподъемности беспилотников. «Дрон-доставщик за один рейс может перемещать груз в 2 кг, а квадрокоптер — в 5 гк. На сколько килограммов груза больше может перемешать квадрокоптер?» — написано на странице учебника.

По данным канала, такая задача включена в учебник 2025 года издания. При этом в задаче некорректно указаны наименования летательных аппаратов. Если дрон-доставщик — разновидность беспилотника по признаку применения, но квадрокоптер — общее название схемы дрона с четырьмя винтами.

Ранее воспитанникам детского сада в Свердловской области показали спектакль о приключениях сказочных героев в камуфляжном лесу. В качестве платы за просмотр с детсадовцев брали влажные салфетки — их передали российским бойцам.

