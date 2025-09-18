Захарова прокомментировала информацию о недвижимости Умерова в США

Захарова иронично прокомментировала информацию о 8 домах Умерова в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала информацию о восьми элитных домах в США, принадлежащих семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.

«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами, три квартиры в штате Флорида и одна — в Нью-Йорке. В СНБО отметили, что в пяти из восьми объектов семья секретаря организации не проживает.