18 сентября 2025

Захарова прокомментировала информацию о недвижимости Умерова в США

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала информацию о восьми элитных домах в США, принадлежащих семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.

«Нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора"», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что среди элитной недвижимости семьи Умерова значатся четыре виллы возле Майами, три квартиры в штате Флорида и одна — в Нью-Йорке. В СНБО отметили, что в пяти из восьми объектов семья секретаря организации не проживает.

