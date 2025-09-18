Замеченный на СВО новый тактический знак связали с бывшими бойцами ВСУ

Полковник Баранец: Новый знак в зоне СВО может быть связан с бывшими бойцами ВСУ

Новый тактический знак в зоне специальной военной операции (СВО) может быть связан с подразделением, состоящим из бывших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедших на сторону России. На эту версию указал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Life.

Он напомнил, что российская техника помечалась тактическими знаками еще до начала СВО. Так, буквой «В» маркировалась техника восточных подразделений, «З» — западных, а белым квадратом — боевые машины десантных войск. В свою очередь, знак, замеченный в Запорожской области, может означать новое подразделение.

«По одной из версий, этот тактический знак, новый, черный с белым, использует один из батальонов Российской армии, который состоит из бывших военнопленных ВСУ, воюющих на нашей стороне. В Российской армии уже сформировано два таких батальона, по 300–350 человек каждый», — рассказал Баранец.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» допустил, что новым знаком пометили технику, выходившую на учения, чтобы не перепутать цели во время стрельбы. По его мнению, после возвращения техники в место расположения эти символы будут смыты.

О том, что в зоне СВО появилась российская техника с не наблюдавшимся до этого тактическим знаком, сообщили российские военкоры. Изображение, напоминающее квадрат, заметили на грузовиках Российской армии в районе Бердянска. Украинские источники связали появление колонн с переброской сил на запорожское направление.