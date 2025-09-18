Раскрыто возможное значение нового тактического знака на российской технике

Полковник Матвийчук связал с учениями новый знак на технике ВС РФ в зоне СВО

Новый тактический знак, замеченный на российской военной технике около Бердянска, скорее всего, временный, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Его возможное значение он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Ранее новый символ на грузовиках Российской армии заметили в Запорожской области. Отмечалось, что изображение напоминает квадрат.

«Вполне возможно, что это техника, которая выходила на учения, а на учениях делают временные знаки, чтобы не перепутать технику в ходе проведения боевой стрельбы и тому подобного. Я думаю, что это не несет никакой семантики, это чистейшей воды какое-то сиюминутное нанесение, которое полностью будет смыто после возвращения этой техники в пункт расположения», — высказался Матвийчук.

До этого стало известно, что российские подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации после учения «Запад-2025».

Известно, что в ходе него Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия, а также дронов в боевых условиях.

