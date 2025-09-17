Россия
19:16, 17 сентября 2025Россия

Стало известно о передвижении войск после учения «Запад-2025»

МО: Войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учения «Запад-2025»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации после учения «Запад-2025». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В министерстве отметили, что российско-белорусские стратегические учения завершены.

Помимо российских военнослужащих, к возвращению в пункты постоянной дислокации приступили также подразделения коалиционной группировки войск, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия на учениях «Запад-2025». Кроме того, белорусские и российские военные активно отрабатывали применение дронов в боевых условиях.

16 сентября на полигон Мулино, где проходила основная часть учений, прибыл президент России Владимир Путин.

