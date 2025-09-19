Агутин признался в срывах на работе

Певец Леонид Агутин признался, что бывает суровым на работе

Российский певец Леонид Агутин рассказал о срывых на работе. Его слова прозвучали в ходе интервью стилисту Aleko на «VK Видео».

Артист признался, что «покрикивает» на людей, когда это касается профессиональной деятельности. Он уточнил, что может повысить голос, если кто-то плохо выполняет свою работу или допускает задержки. «Надо давать по щекам, образно говоря. Не могут сообразить, куда пойти, где что поставить, какой задать свет и так далее. Я, бывает, разношу нормально, таким бываю суровым», — сказал исполнитель, добавив, что потом иногда жалеет о своем поведении.

