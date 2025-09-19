Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

Ульянов: Резолюцию МАГАТЭ по Украине приняли при рекордном числе воздержавшихся

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в социальной сети Х.

«Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал он. Среди 46 воздержавшихся были в том числе Венгрия и США.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией по ситуации на Запорожской атомной электростанции. По его словам, это поможет избежать распространения ложной информации, поскольку специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».