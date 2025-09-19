Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 19 сентября 2025Экономика

Банк России призвал предупреждать подростков о рисках стать дропперами

ЦБ предложил банкам предупреждать подростков о рисках вовлечения в дропперство
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ призвал кредитные организации предупреждать подростков при открытии счета о рисках вовлечения в операции по отмыванию доходов и дропперство. Об этом говорится в опубликованных на сайте регулятора материалах.

В Банке России отметили, что сейчас фиксируются случаи втягивания клиентов в возрасте 14-18 лет в том числе в незаконное предпринимательство и другие противоправные схемы. В ЦБ также рекомендовали сообщать родителям и другим законным представителям таких граждан об открытых ими картах и определять в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции.

В частности банкам предлагается сформировать представление о типичных для подростка операциях, узнав, кто из родственников может переводить этим клиентам деньги и кому планируют переводить средства они сами, чтобы в случае операций с большими суммами по карте с участием неизвестных реагировать на ситуацию оперативно.

Помимо этого, в договоре может быть указан лимит на проведение отдельных операций, а на случай, если возникают подозрения, что сделки совершает не сам подросток или что он действует под чьим-то влиянием, право отказать в проведении операции, говорится в рекомендациях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о рисках вовлечения школьников и студентов в дропперство. По словам экспертов, подростки зачастую становятся легкой добычей для организаторов подобных схем, завлекающих в мессенджерах и соцсетях якобы простыми предложениями о «быстром заработке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости