Банк России призвал предупреждать подростков о рисках стать дропперами

ЦБ предложил банкам предупреждать подростков о рисках вовлечения в дропперство

Центробанк (ЦБ) РФ призвал кредитные организации предупреждать подростков при открытии счета о рисках вовлечения в операции по отмыванию доходов и дропперство. Об этом говорится в опубликованных на сайте регулятора материалах.

В Банке России отметили, что сейчас фиксируются случаи втягивания клиентов в возрасте 14-18 лет в том числе в незаконное предпринимательство и другие противоправные схемы. В ЦБ также рекомендовали сообщать родителям и другим законным представителям таких граждан об открытых ими картах и определять в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции.

В частности банкам предлагается сформировать представление о типичных для подростка операциях, узнав, кто из родственников может переводить этим клиентам деньги и кому планируют переводить средства они сами, чтобы в случае операций с большими суммами по карте с участием неизвестных реагировать на ситуацию оперативно.

Помимо этого, в договоре может быть указан лимит на проведение отдельных операций, а на случай, если возникают подозрения, что сделки совершает не сам подросток или что он действует под чьим-то влиянием, право отказать в проведении операции, говорится в рекомендациях.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о рисках вовлечения школьников и студентов в дропперство. По словам экспертов, подростки зачастую становятся легкой добычей для организаторов подобных схем, завлекающих в мессенджерах и соцсетях якобы простыми предложениями о «быстром заработке».