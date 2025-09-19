Дело о некачественных сухпайках для российской армии поместилось в 75 томов

Уголовное дело о хищениях на сухпайках для армии составило 75 томов

Следователи завершили расследование уголовного дела о поставках некачественных сухпайков в вооруженные силы России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, дело большое и составило 75 томов, защита обвиняемых продолжает ознакомление с материалами.

В апреле 2024 года под арестом оказались топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Эльвира Смирнова, Александр Михайленко и Валерий Ковалевич. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, скончавшегося в СИЗО из-за проблем с сердцем.

В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

В ходе расследования одна из фигуранток Эльвира Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение.