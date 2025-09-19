Экономика
12:17, 19 сентября 2025

Экономист оценил угрозу нового мирового экономического кризиса

Экономист Беляев назвал маловероятным новый мировой экономический кризис
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предпосылок для нового мирового экономического кризиса не так много, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. По его мнению, потенциальное влияние на него торговой войны Китая и США и других факторов преувеличено.

«Торговая война США и Китая, как мы видим, перешла в сферу полемики. Обе стороны не знают, как выйти из этого, но и усугублять противостояние не хотят. Товарооборот между двумя странами огромный, экономики США и Китая взаимозависимы, так что если вдруг кто-то из них решит уничтожить другого, это будет уничтожение партнера по бизнесу, которое приведет только к негативным последствиям», — заметил Беляев.

Тарифные войны президента США Дональда Трампа, по словам экономиста, тоже закончились ничем — у американского лидера, как оказалось, нет глубинных знаний в экономике, и выравнять торговый баланс путем тарифов не получилось.

«Рецессии тоже ждать не стоит. Китай прогнозирует себе темпы роста в пределах 5 процентов, США — 2-2,5 процента. Это, конечно, не блестяще, но и от рецессии, и от кризиса далеко», — сказал экономист.

Кризиса из-за роста ставок центробанков, по его оценке, тоже не произойдет — и в США, и в Европе ставки достаточно низкие, повышать их никто не планирует, чтобы не помешать активной работе экономики.

«Ставку часто связывают с инфляцией. Но в США инфляция не выше 3 процентов, в Западной Европе — не выше 2 процентов. При этом у них хватает ума не молиться на конкретные цифры и ставить в приоритет темпы роста, а не давление инфляции», — заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что одной из главных экономических проблем этого лета в России стала ситуация с ценами на бензин, которые стремительно росли, ставя один рекорд за другим. Эксперты отмечали, что страна оказалась на грани топливного кризиса.

    Все новости