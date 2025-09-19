Бывший СССР
14:17, 19 сентября 2025

В офисе Зеленского отреагировали на новые санкции против России тремя эмодзи

Ермак тремя эмодзи отреагировал на 19-й пакет санкций ЕС против России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак тремя эмодзи отреагировал на 19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Первый эмодзи представляет собой флаг Евросоюза, второй — глаза, смотрящие на него. Третий смайлик — рука, напрягающая бицепс. Других комментариев в офисе Владимира Зеленского по этому поводу не привели.

Накануне официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Паула Пинью сообщила, что европейский орган принял 19-й пакет санкций против России. Детали нового пакета санкций представят в пресс-релизе, который ожидается в течение дня.

Ермак не первый раз описывает различные события с помощью одних лишь эмодзи. Накануне встречи в Анкоридже президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа глава офиса украинского президента выложил лишь один эмодзи — с флагом Украины. В апреле Ермак рассказал о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Ватикане тремя эмодзи: он опубликовал флаги Украины и США, а также рукопожатие между ними.

