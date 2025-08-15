Ермак накануне переговоров Путина и Трампа опубликовал один эмодзи

Ермак перед встречей Путина и Трампа на Аляске выложил эмодзи с флагом Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска выложил лишь один эмодзи. Сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Чиновник выложил смайл с изображением украинского флага. При этом в сообщении отсутствуют какие-либо пояснения и подписи.

Ермак не в первый раз описывает важные переговоры с помощью лишь одних эмодзи. В апреле он рассказал о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Ватикане тремя эмодзи: флаги Украины и США, а также рукопожатие между ними. Встречу с делегацией США в Саудовской Аравии в марте глава офиса сопроводил также одним эмодзи рукопожатия.

Лидеры России и США встретятся в пятницу, 15 августа в США, на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры начнутся в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на Аляске уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.