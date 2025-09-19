Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 19 сентября 2025Силовые структуры

Главарь одной из самых жестоких банд Москвы остался без свиданий

Суд запретил свидания для лидера ОПГ по кличке Лес, отбывающего пожизненный срок
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Суд запретил свидания для лидера Пушкинской организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрия Леснякова по кличке Лес. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, криминальный авторитет пробовал обжаловать решение, но безуспешно. Теперь он остался без свиданий на весь свой пожизненный срок — и краткосрочных, и длительных.

Лесняков — лидер одной из самых жестоких группировок Москвы. В 2021 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 13 доказанных расправ. Такой же срок получили двое других участников банды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла новый пакет санкций против России. Почему это усилит раскол в ЕС?

    Нож оказался в глазу пассажира во время конфликта в российском городе

    На следующей неделе в Москве начнется похолодание

    Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

    Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер признан иноагентом

    Турист вступил в схватку с гризли и отпугнул его спреем

    В России школьники начали шить трусы для бойцов СВО

    Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

    В России предупредили об использовании долларов для розжига в печи

    Путин отреагировал на письмо российского школьника с одной просьбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости