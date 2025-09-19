Главарь одной из самых жестоких банд Москвы остался без свиданий

Суд запретил свидания для лидера Пушкинской организованной преступной группы (ОПГ) Дмитрия Леснякова по кличке Лес. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, криминальный авторитет пробовал обжаловать решение, но безуспешно. Теперь он остался без свиданий на весь свой пожизненный срок — и краткосрочных, и длительных.

Лесняков — лидер одной из самых жестоких группировок Москвы. В 2021 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 13 доказанных расправ. Такой же срок получили двое других участников банды.

