Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала снятую с откровенного ракурса фигуру без штанов. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела рубашку, завязанную на талии, трусы, прозрачные колготки и остроносые туфли на высоких каблуках.

В то же время знаменитость распустила волосы, сделала макияж в коричневой гамме с акцентом на глазах и дополнила образ украшениями. При этом бедра, ягодицы и пах Клум запечатлели крупным планом.

