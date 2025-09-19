Ценности
01:00, 19 сентября 2025
Ценности

Хайди Клум показала снятую с откровенного ракурса фигуру без штанов

Немецкая супермодель Хайди Клум показала снятую с откровенного ракурса фигуру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала снятую с откровенного ракурса фигуру без штанов. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном наряде. Так, она надела рубашку, завязанную на талии, трусы, прозрачные колготки и остроносые туфли на высоких каблуках.

В то же время знаменитость распустила волосы, сделала макияж в коричневой гамме с акцентом на глазах и дополнила образ украшениями. При этом бедра, ягодицы и пах Клум запечатлели крупным планом.

В свою очередь, в августе Хайди Клум показала лицо без макияжа на фото

