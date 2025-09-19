Силовые структуры
08:15, 19 сентября 2025

Инструкторы выслушали приговор за засыпанную лавиной российскую школьницу

В Петербурге суд приговорил инструкторов за смерть девочки на маршруте
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам принудительных работ двух инструкторов по туризму Сергея Смирнова и Юрия Голованова, которые вывели детей на несогласованный маршрут, где сошла лавина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре города.

Мужчин признали виновными по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Три года из заработной платы осужденных в доход государства будут удерживать 10 процентов.

В марте 2021 года осужденный сопровождали группу из 13 детей в возрасте от 12 до 15 лет в походе по Мурманской области. Мужчины согласовали безопасный маршрут, однако изменили путь и вывели группу в лавиноопасный район отрога горы Маннепахк. При этом у них отсутствовало необходимое лавинное снаряжение.

22 марта 2021 года в этой местности сошла лавина. В результате происшествия семеро детей получили различные травмы, одна 14-летняя девочка не выжила.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для них пять лет лишения свободы.

