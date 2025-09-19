Интернет и СМИ
Известный украинский рэпер поддержал Ивлееву в скандале с «голой вечеринкой»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный украинский рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) заявил, что поддержал телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву в разгар скандала с «голой вечеринкой». Об этом он рассказал журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), интервью доступно на YouTube.

«Когда вот эта движуха с ней случилась, я ей написал: "Настюх, держись там". Чисто по-людски», — отметил Kyivstoner. Он добавил, что Ивлеева в ответ поблагодарила его за поддержку.

Васильев также уточнил, что в прошлом они с блогершей нередко общались, однако перестали контактировать после того, как она стала встречаться с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк).

Ранее стало известно, что Ивлеева понесла многомилионные потери из-за «голой вечеринки». Пояснялось, что ведущая лишилась 400 миллионов рублей годового дохода после мероприятия.

«Голая вечеринка» Ивлеевой прошла в московском клубе в конце декабря 2023 года. Мероприятие посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Фотографии с гостями вечеринки в откровенных нарядах попали в сеть и вызвали волну критики. В результате блогерша и другие знаменитые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты. Саму Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей. В течение длительного времени она не появлялась в публичном пространстве.

