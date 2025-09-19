Россия
08:08, 19 сентября 2025

Кадыров объяснил смысл своих слов об отношении к Путину

Кадыров заявил, что является соратником и помощником Путина во всех направлениях
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что часто называет себя «пехотинцем Путина», потому что является верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях. Его слова приводит РИА Новости.

«"Во всех смыслах [являюсь пехотинцем Путина]! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!» — сказал Кадыров.

Глава Чечни также сообщал, что район имени Путина в Грозном — это благодарность президенту за устранение ваххабизма и терроризма в Чечне. Каждый в долгу перед президентом, добавил он.

Ранее Путин заявлял, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров. На вопрос о том, оправдывают ли такие «пехотинцы Путина, как Кадыров его доверие, Путин заявил: «Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит».

