Какао оказалось удивительно полезно для пожилых людей

A&A: Добавки с экстрактом какао снижают уровень хронического воспаления

Двухлетний курс добавок с экстрактом какао помог снизить уровень хронического воспаления, которое усиливается с возрастом и ускоряет старение организма. Об этом сообщили американские исследователи, опубликовавшие результаты клинического исследования COSMOS в журнале Age and Ageing.

В исследовании участвовали почти 600 пожилых мужчин и женщин. Добровольцы ежедневно принимали либо экстракт какао, богатый флаванолами, либо плацебо. Через два года у группы какао уровень С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспаления — оказался на 8 процентов ниже, чем у контрольной группы. Кроме того, наблюдалось повышение активности интерферона-γ, связанного с защитой иммунной системы.

Подобные эффекты могут объяснять ранее зафиксированное в проекте COSMOS снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27 процентов у тех, кто принимал экстракт какао. Хотя не все воспалительные маркеры изменились значимо, работа подтверждает, что регулярное употребление флаванолов может помогать в профилактике болезней, связанных со старением.

На данном этапе необходимы новые исследования, чтобы уточнить механизмы действия какао и определить оптимальные дозировки. Уже сейчас результаты позволяют рассматривать продукт как доступный способ поддержки здоровья в пожилом возрасте.

