Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:02, 19 сентября 2025Наука и техника

Какао оказалось удивительно полезно для пожилых людей

A&A: Добавки с экстрактом какао снижают уровень хронического воспаления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Двухлетний курс добавок с экстрактом какао помог снизить уровень хронического воспаления, которое усиливается с возрастом и ускоряет старение организма. Об этом сообщили американские исследователи, опубликовавшие результаты клинического исследования COSMOS в журнале Age and Ageing.

В исследовании участвовали почти 600 пожилых мужчин и женщин. Добровольцы ежедневно принимали либо экстракт какао, богатый флаванолами, либо плацебо. Через два года у группы какао уровень С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспаления — оказался на 8 процентов ниже, чем у контрольной группы. Кроме того, наблюдалось повышение активности интерферона-γ, связанного с защитой иммунной системы.

Материалы по теме:
Польза и вред какао для организма. Как употреблять какао при его высокой калорийности?
Польза и вред какао для организма.Как употреблять какао при его высокой калорийности?
21 августа 2023
Какао: рецепт приготовления в домашних условиях, как правильно варить
Какао:рецепт приготовления в домашних условиях, как правильно варить
27 ноября 2024

Подобные эффекты могут объяснять ранее зафиксированное в проекте COSMOS снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27 процентов у тех, кто принимал экстракт какао. Хотя не все воспалительные маркеры изменились значимо, работа подтверждает, что регулярное употребление флаванолов может помогать в профилактике болезней, связанных со старением.

На данном этапе необходимы новые исследования, чтобы уточнить механизмы действия какао и определить оптимальные дозировки. Уже сейчас результаты позволяют рассматривать продукт как доступный способ поддержки здоровья в пожилом возрасте.

Ранее специалисты выяснили, что ежедневное употребление томатного сока улучшает работу сосудов у взрослых с пограничными показателями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Венгрия захотела последовать примеру Трампа по одному вопросу

    Россиян предупредили о разгаре бархатного сезона

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказалось удивительно полезно для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости