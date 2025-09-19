Количество оставшихся на Украине людей оценили

Миграционная служба Украины сообщила о 28 миллионах оставшихся в стране людей

Миграционная служба Украины сообщила о 28 миллионах оставшихся в стране людей. Об этом пишет BBC-Украина со ссылкой на представителей ведомства.

Сообщается, что в проекте бюджета правительства Украины на 2026 год заложено около 150 миллионов гривен (около 303 миллионов рублей). Кроме того, предлагается также повышение невоенных, гуманитарных расходов.

«При том, что для расчетов бюджета брали данные Государственной миграционной службы о зарегистрированных в Украине 28,7 млн населения», — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил расходы Киева на ведение боевых действий. По его словам, в бюджете Украины заложено лишь 60 миллиардов долларов при необходимых 120 миллиардах.