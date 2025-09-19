Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:02, 19 сентября 2025Путешествия

Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода

Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода ИАЗ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании S7, летевший по маршруту ПекинИркутск, был вынужден совершить посадку на территории авиазавода. Причиной отклонения от маршрута стал плотный туман, передает Telegram-канал Babr Mash.

«Boeing 737 должен был приземлиться в аэропорту в 08:40, но погода нарушила все планы», — указано в публикации.

По данным веб-сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать рейсы в реальном времени, борт приземлился на взлетной полосе ИАЗ. Пассажиры находятся в ождании отправления в изначальный пункт назначения.

Из-за густого тумана в Иркутске не смогли приземлиться еще четыре воздушных судна. Самолеты из Москвы и Якутска перенаправили в аэропорт Братска, а рейсы пассажиров из Улан-Удэ и Усть-Кута задержали на 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что летевший из Египта самолет изменил маршрут из-за закрытия российского аэропорта. Ему пришлось приземлиться в Эстонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в трусах

    Кадыров ответил на слухи о его болезнях

    Москву накроют кратковременные дожди

    Женщина пострадала при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Пентагон отказался закупать в 2026 году ракеты Sentinel

    Патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились

    Россиянка описала Китай словами «для русского человека это дикость»

    Российская блогерша пожаловалась на «заразившиеся бешенством» Патриаршие пруды

    В России рассказали о более совершенном конкуренте Т-90

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости