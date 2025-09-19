Летевший из Пекина в Иркутск самолет вынужденно сел на территории авиазавода

Самолет авиакомпании S7, летевший по маршруту Пекин — Иркутск, был вынужден совершить посадку на территории авиазавода. Причиной отклонения от маршрута стал плотный туман, передает Telegram-канал Babr Mash.

«Boeing 737 должен был приземлиться в аэропорту в 08:40, но погода нарушила все планы», — указано в публикации.

По данным веб-сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать рейсы в реальном времени, борт приземлился на взлетной полосе ИАЗ. Пассажиры находятся в ождании отправления в изначальный пункт назначения.

Из-за густого тумана в Иркутске не смогли приземлиться еще четыре воздушных судна. Самолеты из Москвы и Якутска перенаправили в аэропорт Братска, а рейсы пассажиров из Улан-Удэ и Усть-Кута задержали на 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что летевший из Египта самолет изменил маршрут из-за закрытия российского аэропорта. Ему пришлось приземлиться в Эстонии.