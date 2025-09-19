Экономика
Махачкалу вновь затопило после ливней

На Махачкалу во второй раз за три дня обрушились мощные ливни
Виктория Клабукова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Махачкалу вновь затопило ливневыми водами. О ситуации в городе сообщает пресс-служба администрации.

По информации властей, подтопления наблюдаются в 16 районах города. В связи с сильными дождями коммунальные службы работают в усиленном режиме. На каждой из локаций размещены аварийные бригады до трех человек, работы ведутся в круглосуточном режиме. Как подчеркивают в мэрии, ситуация находится под контролем. Для откачки воды из Кизилюрта в Махачкалу переброшена пожарная насосная станция.

Обильные дожди льют также Каспийске и Избербаше, передают в республиканском управлении МЧС. Прежде всего трудности из-за подтоплений возникают на автодорогах. Туда направлены оперативные группы управления для мониторинга ситуации и оказания помощи населению.

Непогода обрушилась на дагестанскую столицу дважды за последние три дня. В прошлый раз ливневыми водами частично оказались затоплены улицы Магомедова, Исмаилова, Бейбулатова, а также проспект Акушинского. На проезжей части вода стояла по колено. Несколькими днями ранее у побережья Каспийска пронеслись смерчи. Два водяных вихря заметили вблизи неэксплуатируемого восьмого цеха бывшего завода «Дагдизель», где не так давно обрушилась одна из башен.

