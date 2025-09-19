Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:49, 19 сентября 2025Культура

Massive Attack решила уйти со Spotify из-за инвестиций в БПЛА

Massive Attack решила уйти со Spotify из-за инвестиций главы компании в БПЛА
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Pawlowski / Reuters

Британская группа Massive Attack изъяла каталог своей музыки из сервиса Spotify в знак протеста против того, что основатель платформы Дэниел Эк инвестировал 600 миллионов евро в компанию Helsing, занимающуюся разработкой военных технологий с использованием искусственного интеллекта и производящую боевые беспилотники. Об этом пишет The Guardian.

Музыканты направили соответствующее требование своему лейблу. Таким образом они присоединилась к инициативе No Music for Genocide, в рамках которой более 400 артистов и лейблов заблокировали доступ к прослушиванию своих композиций на стриминговых сервисах в Израиле из-за конфликта в секторе Газа. Музыканты Massive Attack объяснили свое решение «моральными и этическими соображениями».

При этом один из представителей стримингового сервиса заявил, что «Spotify и Helsing — две совершенно разные компании».

В марте группа Massive Attack исполнила кавер-версию песни «Все идет по плану» советского рокера Егора Летова и отправила запись в космос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Трамп договорился о личной встрече с одним из мировых лидеров

    Габрелянов купил популярное российское издание

    Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

    Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину

    В России обратили внимание на странность обвинений в проникновении МиГ-31 в Эстонию

    Турагент обокрала россиян на пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости