Massive Attack решила уйти со Spotify из-за инвестиций в БПЛА

Massive Attack решила уйти со Spotify из-за инвестиций главы компании в БПЛА

Британская группа Massive Attack изъяла каталог своей музыки из сервиса Spotify в знак протеста против того, что основатель платформы Дэниел Эк инвестировал 600 миллионов евро в компанию Helsing, занимающуюся разработкой военных технологий с использованием искусственного интеллекта и производящую боевые беспилотники. Об этом пишет The Guardian.

Музыканты направили соответствующее требование своему лейблу. Таким образом они присоединилась к инициативе No Music for Genocide, в рамках которой более 400 артистов и лейблов заблокировали доступ к прослушиванию своих композиций на стриминговых сервисах в Израиле из-за конфликта в секторе Газа. Музыканты Massive Attack объяснили свое решение «моральными и этическими соображениями».

При этом один из представителей стримингового сервиса заявил, что «Spotify и Helsing — две совершенно разные компании».

В марте группа Massive Attack исполнила кавер-версию песни «Все идет по плану» советского рокера Егора Летова и отправила запись в космос.