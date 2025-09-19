Моя страна
В ЯНАО медведь уснул на вагончике вахтовиков

Антонина Черташ
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) медведь навестил вахтовиков и вздремнул на их вагончике. Об этом сообщает Telegram-канал «Ямал | Округ белых ночей».

Мужчина снял на видео медведя, который вышел к городку вахтовиков. Зверь подобрался к жилому вагончику и воспользовался деревянной лестницей, чтобы забраться на крышу. Хищник проигнорировал внимание оператора, спокойно устроился на крыше и уснул.

Ранее на Камчатке объявился медведь-турникмен. Он присмотрел себе гимнастический снаряд в беседке и выполнил зарядку. Турник установили для инспекторов заповедников, чтобы те могли поддерживать форму во время дежурств.

