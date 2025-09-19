Россия
Мэр российского города ответил на претензии Слуцкого к мигрантскому гетто

Мэр Новосибирска Кудрявцев: Власти решают проблемы в Хилокском микрорайоне
Константин Лысяков
Максим Кудрявцев

Максим Кудрявцев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Новосибирска решают проблемы в Хилокском микрорайоне города с помощью рейдов и изъятия территорий. Так мэр города Максим Кудрявцев отреагировал на слова главы ЛДПР Леонида Слуцкого о «Хилокском гетто». Слова градоначальника приводит Ngs.ru.

Ранее Слуцкий рассказал о посещении мигрантского гетто в ходе встречи лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. «Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — описал парламентарий увиденное главе государства.

Отвечая на претензии, Кудрявцев пояснил, что Хилокский микрорайон относится к территориям, проблемы в которых копились годами. Он заверил, что власти постоянно работают над наведением там порядка. «Ведем работу совместно с прокуратурой, полицией, миграционной службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Вместе с ними реализуем комплексную дорожную карту по наведению порядка на этой территории», — заявил мэр Новосибирска.

Он добавил, что в микрорайоне регулярно проводятся рейды по пресечению стихийной торговли. Кроме того, на улице Малыгина ограничили движение фур. Сейчас у городских властей в приоритете расселение аварийных домов и рекультивация Левобережного мусорного полигона.

18 сентября в ходе встречи с главами российских партий Путин подчеркнул, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. Он убежден, что в этой ситуации не нужно молчать. Он также поддержал идею привлекать к борьбе с нелегальной миграцией участников специальной военной операции.

