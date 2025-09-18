Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:38, 18 сентября 2025Россия

Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

Путин поддержал идею привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею привлекать ветеранов специальной военной операции (СВО) к борьбе с нелегальной миграцией. Свое мнение об этом вопросе он высказал в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, видеозапись которой опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказал глава партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, предложение активнее включать в подразделения МВД по борьбе с нелегалами участников СВО поступило от самих вернувшихся с фронта бойцов. Парламентарий подчеркнул, что эта идея уже передана партией в правоохранительное ведомство.

Глава государства согласился с инициативой военнослужащих. «Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет. Я переговорю с министром [внутренних дел Владимиром Колокольцевым], обязательно», — сказал он

В ходе встречи Путин также подчеркнул, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. По его словам, многие решения в миграционной политике России уже приняты, надо только добиться их исполнения.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд в Россию для семей трудовых мигрантов. По мнению авторов инициативы, пребывание в стране этой категории приезжих создает значительную нагрузку на бюджетную систему государства, так как они активно пользуются социальной инфраструктурой, в том числе образовательными учреждениями и системой здравоохранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

    66-летняя бабушка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония»

    Восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде

    В США оценили преимущества реактивной «Герани»

    Стало известно о вспышке одного вируса в российском регионе

    Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

    Раскрыты подробности расправы над девочкой из Бердянска фанаткой «битцевского маньяка»

    Герой мема про «генеральские котлы» отреагировал на тренд

    В России ответили на заявление Трампа о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости