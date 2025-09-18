Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

Путин поддержал идею привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией

Президент России Владимир Путин поддержал идею привлекать ветеранов специальной военной операции (СВО) к борьбе с нелегальной миграцией. Свое мнение об этом вопросе он высказал в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, видеозапись которой опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказал глава партии «Новые Люди» Алексей Нечаев, предложение активнее включать в подразделения МВД по борьбе с нелегалами участников СВО поступило от самих вернувшихся с фронта бойцов. Парламентарий подчеркнул, что эта идея уже передана партией в правоохранительное ведомство.

Глава государства согласился с инициативой военнослужащих. «Привлечение к политической работе ветеранов СВО — мы уже обсуждали. По работе в системе МВД, в том числе в области миграционной политики — конечно, почему нет. Я переговорю с министром [внутренних дел Владимиром Колокольцевым], обязательно», — сказал он

В ходе встречи Путин также подчеркнул, что власти на федеральном и региональном уровнях не должны делать вид, что проблем в сфере миграции не существует. По его словам, многие решения в миграционной политике России уже приняты, надо только добиться их исполнения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий въезд в Россию для семей трудовых мигрантов. По мнению авторов инициативы, пребывание в стране этой категории приезжих создает значительную нагрузку на бюджетную систему государства, так как они активно пользуются социальной инфраструктурой, в том числе образовательными учреждениями и системой здравоохранения.