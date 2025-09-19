Мир
17:51, 19 сентября 2025

МИД России заявил о разочаровании в связи с голосованием в ООН по Газе

МИД: Неспособность СБ ООН остановить кровопролитие в Газе вызывает разочарование
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Eduardo Munoz / AP

Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН остановить кровопролитие в Газе вызывает разочарование. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам голосования по проекту резолюции о гуманитарной ситуации в секторе Газа.

«"За" соответствующий проект резолюции вновь проголосовали все делегации в СБ ООН, за исключением США, в 7-й раз с начала нынешнего беспрецедентного кризиса применивших право вето. Неспособность СБ ООН в силу этого остановить боевые действия и кровопролитие, прекратить страдания мирных жителей не может не вызывать глубокого сожаления и разочарования», — говорится в тексте.

МИД подчеркнул, что Москва выступает за немедленное прекращение огня и перезапуск мирного процесса в соответствии с международным правом.

Ранее ООН вернула жесткие санкции против Ирана по просьбе стран Европы, недовольных провалом переговоров по ядерной программе.

