14:57, 19 сентября 2025Экономика

Милонов назвал покупателей премиального жилья в Москве идиотами

Депутат Милонов: Господь покарает идиотов, покупающих жилье за 500 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что считает идиотами тех, кто покупает жилье премиум-класса в Москве. Свое мнение по этому вопросу он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, он из интереса решил выяснить, сколько стоят «страшные коробки» — новостройки на берегу Москвы-реки, которые привлекли его внимание во время прогулки.

«500 миллионов рублей за 170 квадратных метров, вы что, идиоты? Вас господь покарает за то, что вы покупаете квартиру за 500 миллионов. Вы же за эти деньги можете построить дом своим детям, купить им велосипеды, сачки для ловли бабочек, понимаете?» — возмущенно отметил Милонов.

Ранее Виталий Милонов назвал квартиры-студии «живопырками» и заявил, что нужно запретить их строить.

