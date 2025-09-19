Экономика
00:34, 19 сентября 2025Экономика

Минфин захотел продать изъятые в пользу государства активы

Юлия Мискевич
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин России захотел продать около пяти активов в 2025 году, ранее они были изъяты в пользу государства. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Мы намерены продать ЮГК и там еще ряд продаж, я не хотел бы сейчас называть названия», — подчеркнул чиновник.

В августе сообщалось, что власти намерены в этом году продать перешедшие в собственность государства 67,25 процента акций «Южуралзолота» (ЮГК) крупному миноритарному акционеру.

Поводом для национализации «Южуралзолота», одного из крупнейших золотодобытчиков страны, стали претензии Генпрокуратуры к приобретению актива Струковым.

