Национализированную золотодобывающую компанию отдадут «Газпрому»

Замглавы Минфина Моисеев анонсировал продажу ЮГК структуре Газпромбанка

Российские власти намерены в этом году продать перешедшие в собственность государства 67,25 процента акций «Южуралзолота» (ЮГК) крупному миноритарному акционеру. Об этом журналистам рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Стоимость актива чиновник оценил в 85 миллиардов рублей. Он не уточнил, о какой компании идет речь, однако, исходя из выбранной формулировки, понятно, что ею станет единственный крупный акционер, а им может считаться только структура Газпромбанка. В прошлом году бывший владелец ЮГК Константин Струков продал ей 22 процента акций.

Все остальные миноритарии (их состав не раскрывается) в любом случае имеют меньшую долю, поэтому актив отойдет газовому холдингу. Моисеев подчеркнул, что у министерства есть план по привлечению средств от продажи имущества в госказну, а ЮГК входит в число объектов, которые рассчитывают продать как можно скорее.

В июле глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в этом году ведомство оценивает поступления от реализации активов, переданных государству по решению суда, в 100 миллиардов рублей. Таким образом, только эта сделка позволит закрыть большую часть запланированной суммы.

Поводом для национализации «Южуралзолота», одного из крупнейших золотодобытчиков страны, стали претензии Генпрокуратуры к приобретению актива Струковым. Производитель оказался под его контролем еще в 1997 году, позднее чиновник, курирующий в региональном парламенте недропользование, смог фактически монополизировать стратегическую отрасль по добыче золота на Урале. Вместе с ЮГК у Струкова и аффилированных с ним лиц забрали и несколько других активов.