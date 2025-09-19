Россия
12:26, 19 сентября 2025Россия

Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

Минобороны сообщило о сбитии четырех ракет HIMARS
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrii Marienko / AP

Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS. Об этом говорится в сводке военного ведомства о событиях в зоне спецоперации.

Речь идет о четырех снарядах HIMARS, которые были выпущены, вероятно, по позициям российских войск. Все они были перехвачены в воздухе.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиационные бомбы. Такое оружие применяется для взламывания обороны и уничтожения укрепрайонов.

19 сентября Минобороны сообщило об установлении российскими войсками контроля над населенным пунктом Муравка Донецкой народной республики.

    Все новости