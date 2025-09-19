Моряк из России пережил кораблекрушение

ME: Моряк из России выжил после того, как рыболовное судно протаранил корабль

Фото: Faro de Vigo / Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Моряк из России выжил после кораблекрушения — его рыболовное судно протаранил огромный корабль-рефрижератор. Об этом сообщает The Maritime Executive (ME).

«Инцидент произошел, когда 105-метровое плавучее рыбозаводное судно Right Whale под флагом Гамбии столкнулось с морозильным траулером Tafra 3 под флагом Мавритании. Инцидент произошел в условиях спокойного моря и ясной погоды», — говорится в материале.

Как отмечает издание, из 26 членов экипажа Tafra 3 спаслись 21, включая трех граждан Испании, двух капитанов и одного механика, а также как минимум одного члена экипажа из России. Уточняется, что пятеро мавританцев не пережили столкновение с кораблем.

Ранее российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в Средиземном море у берегов Испании и Алжира. Уточняется, что российских моряков отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3.