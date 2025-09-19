Москвичка пожаловалась на творог из «ВкусВилла» с огромным куском пластика

Жительница Москвы пожаловалась на творог из «ВкусВилла» с куском пластика внутри

Жительница Москвы заказала творог из доставки «ВкусВилла» и обнаружила внутри огромный кусок пластика. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвичка купила творог «Зернышко». При вскрытии обнаружился инородный предмет.

«Открывала творог вкусвилловский. И выпал у меня вот такой кусок. Не знаю даже, пластик какой-то вроде бы. Он такой жесткий! Сначала подумала, что как будто бы — стекло», — рассказала она.

Девушка обратилась в техподдержку, где ей пообещали, что технологи возьмут творог на контроль. Также ей предложили вернуть потраченные деньги бонусами. Покупательница теперь планирует написать обращение в Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что москвич оказался в больнице с отравлением из-за съеденной чиабатты из сети «Вкусвилл». Он пояснил, что приобрел продукт в кафе «Вкусвилла» на улице Большая Якиманка. После обеда у него появилась тошнота и повысилась температура.