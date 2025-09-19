Муж одной из сиамских близнецов ответил на вопрос о сексе

Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде рассказали, как им удается жить с мужем одной из них. Об этом пишет People.

25-летние сестры Андраде родились сросшимися ниже талии. У них общие пищеварительные и репродуктивные органы, а также нижние конечности. В подростковом возрасте девушки отказались от операции по разделению, опасаясь фатальных последствий.

В 2024 году Кармен вышла замуж за мужчину по имени Дэниел Маккормак. Они начали общаться в приложении для знакомств, сошлись на любви к животным и вступили в отношения. Как рассказывают супруги, с тех пор у них постоянно спрашивают о сексе. «Если честно, это не ваше собачье дело», — ответил Дэниел.

По словам Кармен, она не понимает, почему незнакомые люди так хотят влезть в ее личную жизнь. Повышенным вниманием к этому вопросу недовольна и Лупита. Она рассказала, что у нее часто спрашивают, не может ли она влюбиться в Дэниела. «Я люблю его только как брата», — ответила девушка.

Кармен объяснила, что ее брак прочен, поскольку построен на уважении. Супруги всегда открыты к разговору с Лупитой и бережно относятся к ее личным границам. Лупита рассказала, что легко переживает романтические взаимодействия сестры и ее мужа. «У меня есть наушники и телефон. Мне все равно», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что сестры Андраде признались в нежелании иметь детей. По словам сиамских близнецов, даже если бы они хотели их, то не смогли бы родить из-за проблем со здоровьем.