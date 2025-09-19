Путешествия
20:53, 19 сентября 2025
Путешествия

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение по Крымскому мосту возобновили через 15 минут после закрытия
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта восстановили на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной обстановки на объекте.

По данным источника, движение возобновили через 15 минут после закрытия. Причины ограничений указаны не были. На данный момент с обеих сторон моста затруднений при проезде к пунктам ручного досмотра не наблюдается.

Ранее турист описал свой отпуск в Крыму словами «постоянное напряжение и нервотрепка». По словам путешественника, проблемы начались с момента, когда они попытались попасть на пляж.

